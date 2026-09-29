Lucknow News: 350 खिलाड़ियों में से चुने जाएंगे लखनऊ विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी

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रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर समेत विभिन्न जिलों से पहुंचे खिलाड़ी विश्वविद्यालय की टीम में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रायल में खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण, विकेटकीपिंग, फिटनेस और खेल कौशल को परखा जा रहा है।चयन प्रक्रिया की शुरुआत कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी ने की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता के साथ खेल की समझ, अनुशासन, फिटनेस और प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। टीम आगामी अंतरविश्वविद्यालयीय और अन्य प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगी।एलयूएए के महासचिव प्रो. अजय कुमार आर्य ने बताया कि ट्रायल को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। चयन प्रक्रिया कुलपति के मार्गदर्शन में और प्रो. अजय कुमार आर्य तथा क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष डॉ. एसए अल्वी के निर्देशन में हो रही है।टीम के चयन में पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद उबैद कमाल और ज्ञानेंद्र पांडेय, पूर्व रणजी खिलाड़ी अरुण शर्मा और मोहम्मद जावेद अनवर तथा क्रिकेट कोच राहुल गुप्ता की टीम खिलाड़ियों का आकलन कर रही है।