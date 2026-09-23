Video: बालाजी शक्तिपीठ में गणपति उत्सव के दौरान आरती

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इंदिरा नगर भूतनाथ स्थित बालाजी शक्तिपीठ में गणपति उत्सव के दौरान भक्तों ने भगवान गणेश की आरती की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। आरती के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा।

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