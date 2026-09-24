{"_id":"6ab54ea1fec5eb898e05d839","slug":"up-the-wealth-of-the-state-s-wealthy-has-increased-with-the-top-46-holding-1-89-lakh-crore-kanpur-ranks-sec-2026-09-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: बढ़ी है प्रदेश के धनकुबेरों की दौलत, टॉप 46 के पास 1.89 लाख करोड़; नोएडा में सबसे ज्यादा अमीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश के शहरों से जुड़े 46 धनकुबेरों ने एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में जगह बनाई है। इन सभी की कुल संपत्ति 1.89 लाख करोड़ रुपये है। सूची में सबसे अधिक 15 नोएडा के हैं। 10 उद्योगपतियों के साथ कानपुर दूसरे और चार नामों के साथ लखनऊ तीसरे स्थान पर है। सूची में शीर्ष पर गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और लक्ष्मी निवास मित्तल हैं। विज्ञापन



सूची में पिछले साल 41 नामों की तुलना में इस बार 46 नाम शामिल हैं। यानी पांच नए अरबपति बढ़े हैं। इस बदलाव की तस्वीर और दिलचस्प है। 2025 की सूची से तुलना करने पर 2026 में 11 नए नाम शामिल हुए हैं, जबकि पिछले साल के छह नाम इस बार सूची में नहीं हैं। विज्ञापन



रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में सबसे अमीर व्यक्ति नोएडा के आदित्य खेमका हैं। उनकी संपत्ति 32,200 करोड़ रुपये है। इसके बाद लखनऊ के सचिन अग्रवाल (15,300 करोड़) और प्रयागराज के अलख पांडेय (13,800 करोड़) रुपये की संपत्ति के साथ सूची में हैं। अप्रत्याशित प्रदर्शन में कानपुर के कई नामों ने जगह बनाई है। इसमें गोल्डी मसाले समूह के सोम प्रकाश गोयनका और सुरेन्द्र कुमार गुप्ता हैं। जिनकी संयुक्त नेटवर्थ 11000 करोड़ रुपये है। विज्ञापन विज्ञापन



हुरुन इंडिया के चीफ एनालिस्ट अनस रहमान के मुताबिक यूपी की सूची में कारोबार का दायरा भी खासा बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, उद्योग, शिक्षा, रियल एस्टेट, खाद्य उत्पाद, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य, निर्माण, धातु और खनन तथा एयरोस्पेस तक के कारोबारी इसमें शामिल हैं। सूची में पिछले साल 41 नामों की तुलना में इस बार 46 नाम शामिल हैं। यानी पांच नए अरबपति बढ़े हैं। इस बदलाव की तस्वीर और दिलचस्प है। 2025 की सूची से तुलना करने पर 2026 में 11 नए नाम शामिल हुए हैं, जबकि पिछले साल के छह नाम इस बार सूची में नहीं हैं।रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में सबसे अमीर व्यक्ति नोएडा के आदित्य खेमका हैं। उनकी संपत्ति 32,200 करोड़ रुपये है। इसके बाद लखनऊ के सचिन अग्रवाल (15,300 करोड़) और प्रयागराज के अलख पांडेय (13,800 करोड़) रुपये की संपत्ति के साथ सूची में हैं। अप्रत्याशित प्रदर्शन में कानपुर के कई नामों ने जगह बनाई है। इसमें गोल्डी मसाले समूह के सोम प्रकाश गोयनका और सुरेन्द्र कुमार गुप्ता हैं। जिनकी संयुक्त नेटवर्थ 11000 करोड़ रुपये है।हुरुन इंडिया के चीफ एनालिस्ट अनस रहमान के मुताबिक यूपी की सूची में कारोबार का दायरा भी खासा बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, उद्योग, शिक्षा, रियल एस्टेट, खाद्य उत्पाद, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य, निर्माण, धातु और खनन तथा एयरोस्पेस तक के कारोबारी इसमें शामिल हैं।

11 नए उद्योगपति हुए शामिल पुनीत गुप्ता नोएडा

अजय कुमार नोएडा

अनुपम घोष नोएडा

राज कुमार लोहिया कानपुर

सोम प्रकाश गोयनका कानपुर

सुरेंद्र कुमार गुप्ता कानपुर

गुलाब चंद लधानी आगरा

गोपाल गुप्ता कानपुर

प्रेम प्रकाश अग्रवाल गोरखपुर

संतोष कुमार अग्रवाल गोरखपुर

गोविंदजी गुप्ता मिर्जापुर

ये छह नाम बाहर सुनील वाछानी - नोएडा, डिक्सन टेक्नोलाजीज

गीतांबर आनंद - नोएडा, एटीएस ग्रांड

अरविंद गुप्ता - नोएडा, मॉन्टेज इंटरप्राइजेज

तस्नीफ अहमद मिर्जा - कानपुर, मिर्जा इंटरनेशनल

महेंद्र मोहन गुप्ता - कानपुर, मीडिया समूह

राधेश्याम दीक्षित - बुलंदशहर, आनंद डेयरी

ये हैं यूपी के 46 धनकुबेर नोएडा के 15 उद्योगपति शामिल

अदित्य खेमका — 32,200 करोड़ रुपये

पुनीत गुप्ता — 7,900 करोड़ रुपये

हितेश ओबेरॉय — 7,600 करोड़ रुपये

अजय कुमार — 6,200 करोड़ रुपये

यशिश दहिया — 5,800 करोड़ रुपये

दिनेश चंद्र अग्रवाल — 3,600 करोड़ रुपये

अजय कुमार त्यागी — 3,300 करोड़ रुपये

मनोज अग्रवाल — 2,500 करोड़ रुपये

बृजेश अग्रवाल — 2,500 करोड़ रुपये

विष्णु आर. दुसाद — 1,700 करोड़ रुपये

शेखर अग्रवाल — 1,500 करोड़ रुपये

नवीन अग्रवाल — 1,400 करोड़ रुपये

सुनील कुमार चतुर्वेदी — 1,300 करोड़ रुपये

अनुपम घोष एवं परिवार — 1,300 करोड़ रुपये

विवेक मिश्रा — 1,100 करोड़ रुपये

ये हैं कानपुर के उद्योगपति राज कुमार लोहिया — 5,800 करोड़ रुपये

सोम प्रकाश गोयनका — 5,500 करोड़ रुपये

सुरेंद्र कुमार गुप्ता — 5,500 करोड़ रुपये

मुरलीधर ज्ञान चंदानी — 5,400 करोड़ रुपये

बिमल ज्ञान चंदानी — 3,600 करोड़ रुपये

गोपाल गुप्ता एवं परिवार — 2,800 करोड़ रुपये

सुशीला देवी सिंघानिया — 2,000 करोड़ रुपये

राघव चंद्रा — 1,800 करोड़ रुपये

अजय गोविंददास सराफ एवं परिवार — 1,600 करोड़ रुपये

श्याम सुंदर शर्मा एवं परिवार — 1,300 करोड़ रुपये



लखनऊ से चार नाम सूची में सचिन अग्रवाल — 15,300 करोड़ रुपये

अनिल कुमार सिंह — 4,800 करोड़ रुपये

विनोद कुमार सिंह — 1,400 करोड़ रुपये

आनंद स्वरूप अग्रवाल — 1,100 करोड़ रुपये