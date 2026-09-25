किसानों के मुआवजे में नहीं चलने देंगे दलाली : मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री ने बताया कि दोना गांव के मुनेश्वर सिंह को 3.13 करोड़, रेवरी की रमदेई को 2.05 करोड़, कमलेश कुमार को 2.80 करोड़ और अब्बास नगर की सुषमा सिंह को 2.90 करोड़ रुपये मुआवजा मिला है। नैमिष नगर की भू-स्वामी नमरा फातिमा ने बताया कि मुआवजे से दूसरी जगह जमीन खरीदी और शेष धन से मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी करेंगी। ओम प्रकाश अवस्थी ने 1.96 करोड़ रुपये के मुआवजे से डेढ़ बीघा जमीन के बदले 16 बीघा जमीन खरीदने और शेष राशि एफडी कराने की बात मंच पर साझा की।इस मौके पर महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद संजय सेठ, विधान परिषद सदस्य डॉ. महेंद्र कुमार सिंह, विधायक डॉ. नीरज बोरा, जय देवी कौशल, ओपी श्रीवास्तव, एमएलसी मुकेश शर्मा और एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।हर आय वर्ग के लिए आवासमुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग और भूखंडों के साथ विभिन्न आय वर्ग के लिए विकल्प होंगे। शारदा नगर विस्तार और अनंत नगर में बागेश्वरी व अदिति अपार्टमेंट में एक और दो बीएचके आवास बनाए जा रहे हैं। लेक व्यू, पार्क व्यू और ऐशबाग स्क्वायर में तीन बीएचके और तीन बीएचके प्लस स्टडी के विकल्प हैं। पारदर्शी लॉटरी से अब तक 1100 से अधिक आवेदकों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं।विधायकों ने गिनाए विकास कार्यसरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्र में 5700 कार्य और 48 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य होने की बात कही। बख्शी का तालाब विधायक योगेश शुक्ला ने पिछली सरकारों पर एलडीए की भूमिका कमजोर करने और माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहा कि लोगों आवास के लिए माफिया व गुंडों के पास नहीं जाना पड़ेगा।