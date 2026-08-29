Video: अमर उजाला की ‘पुलिस की पाठशाला’ में छात्राओं ने दी स्वागत गीत की प्रस्तुति

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अमर उजाला की ओर से बाल निकुंज गर्ल्स कॉलेज में आयोजित ‘पुलिस की पाठशाला’ कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं ने स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति से की। इस दौरान एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश ने बच्चों से संवाद कर उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। वहीं एडीसीपी नवीन कुमार सिंह ने भी छात्र-छात्राओं से बातचीत करते हुए उन्हें जागरूक और सतर्क रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बच्चों ने पुलिस अधिकारियों से सवाल भी पूछे और उपयोगी जानकारियां हासिल कीं।

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