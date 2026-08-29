Video: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह, राजनाथ सिंह हुए शामिल

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बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत परेड में भी भाग लिया। समारोह में विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, छात्र-छात्राएं और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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