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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Many join the SP; Akhilesh Yadav inducts them into the party, saying, "A heartfelt welcome to you all."

यूपी: कई लोगों ने थामा सपा का दामन, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता; बोले- आप सभी का दिल से स्वागत

Sat, 29 Aug 2026 01:41 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 29 Aug 2026 01:41 PM IST
सार

लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नए सदस्यों का स्वागत कर उन्हें पार्टी की नीतियां जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। उन्होंने मुफ्त बस सेवा के मुद्दे पर सरकार को घेरा और जाट समाज से जुड़े मामलों पर भी सवाल उठाए।

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UP: Many join the SP; Akhilesh Yadav inducts them into the party, saying, "A heartfelt welcome to you all."
अखिलेश यादव। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें सदस्यता दिलाई।इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। अखिलेश यादव ने नए सदस्यों से समाजवादी पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

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अखिलेश बोले- मुफ्त बस का वादा कर बसें हटवाईं

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा का वादा तो किया, लेकिन बसें ही हटवा दीं।

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अखिलेश यादव ने भाजपा नेताओं पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा, “प्राण जाए पर वचन न जाए कहने वाले रघुवंशियों तक को ठग लेने वाले ये भाजपा नेता क्या वचन निभाएंगे।”

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जाट समाज से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरा

उन्होंने जाट समाज से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जाट समाज में व्याप्त आक्रोश और मारे गए लोकप्रिय युवा गायक अंकित बालियान के दुखी पिता की बात सुनेंगे या उनसे भी उसी तरह पेश आएंगे, जैसा पहले एक दुखी मां के साथ हुआ था।अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ वोटों की सगी है, जाट या किसी अन्य समाज की नहीं।



उन्होंने कहा कि आज जो जाट नेता अपने स्वार्थ के कारण भाजपा के साथ खड़े हैं, उनसे पूरा जाट समाज जवाब मांग रहा है। सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि भाजपा के सहयोगी जाट नेता आखिर कहां भूमिगत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि युवा जाट आज ऐसे नेताओं को तलाश रहे हैं और उनसे जवाब मांगना चाहते हैं।

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