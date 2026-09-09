Video: अखिलेश यादव का पुतला फूंककर ओबीसी मोर्चा ने जताया विरोध

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हजरतगंज चौराहे पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंककर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने जातिसूचक टिप्पणी की है। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जातिसूचक टिप्पणी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने संबंधित बयान पर आपत्ति जताते हुए विरोध जारी रखने की बात कही।

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