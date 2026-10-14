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Video: अंबेडकर महासभा परिसर में अस्थि कलश और बुद्ध प्रतिमा का पूजन

Akash Dwivedi

Updated Wed, 14 Oct 2026 05:33 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 05:33 PM IST







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लखनऊ में विधानसभा मार्ग स्थित अंबेडकर महासभा परिसर में अंबेडकर अस्थि कलश बचाओ संघर्ष मोर्चा की ओर से डॉ. भीमराव आंबेडकर के अस्थि कलश और भगवान बुद्ध की प्रतिमा का पूजन किया गया। इस दौरान दोनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई। ... और पढ़ें

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