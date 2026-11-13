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Video: आस्था के रंग में रंगा लक्ष्मण मेला घाट, गोमती किनारे छठी मइया की आराधना में जुटे श्रद्धालु

Akash Dwivedi

Updated Fri, 13 Nov 2026 07:48 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 07:48 PM IST







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लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट पर छठ महापर्व के अवसर पर गोमती नदी में खड़े होकर छठी मइया की पूजा-अर्चना करतीं सुहागिनें। घाट पर छठी मइया के गीत गाते कलाकार और पूजा के लिए अपनी-अपनी वेदी तैयार करते श्रद्धालु। ... और पढ़ें

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