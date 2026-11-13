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Video: शाम होते ही धुंध की चादर में लिपटा रूमी गेट, आसमान में छाई धुंध से बदला शहर का नजारा

Akash Dwivedi

Updated Fri, 13 Nov 2026 07:49 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 07:49 PM IST







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पुराने लखनऊ में शुक्रवार शाम मौसम का अलग ही नजारा देखने को मिला। शाम करीब 5:30 बजे ऐतिहासिक रूमी गेट के आसपास आसमान में धुंध छाई रही। धुंध के चलते आसपास की इमारतें और सड़कें धुंधली नजर आईं। शाम ढलने के साथ ही शहर के आसमान में छाई धुंध ने पुराने लखनऊ की तस्वीर बदल दी। ... और पढ़ें

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