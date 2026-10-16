Video: आलमबाग और ऐशबाग में रामलीला मंचन से गूंजा जय श्रीराम

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राजधानी में रामलीला आयोजनों के दौरान कलाकार भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का मंचन कर रहे हैं। आलमबाग में रेलवे रामलीला दशहरा कमेटी एवं भरत मिलाप शोभायात्रा की ओर से रामलीला का आयोजन किया गया। वहीं, ऐशबाग रामलीला में भी कलाकारों ने विभिन्न प्रसंगों को मंच पर प्रस्तुत किया। दोनों स्थानों पर रामलीला के जरिए भगवान श्रीराम के आदर्शों, मर्यादा और धर्म की महत्ता को दर्शाया गया। रामलीला के आयोजन शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा हैं।

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