यूपी: अखिलेश बोले- आरएसएस, भाजपा और चुनाव आयोग का षड्यंत्र है एसएसआर, पीडीए प्रहरी विफल करेंगे साजिश

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और उसके गैरपंजीकृत दरारवादी लोग जानते हैं कि अब वे चुनाव में सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मतदाता सूची का एसआईआर हो चुका है, लेकिन अब फिर से एसएसआर कराया जा रहा है। इस एसएसआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) का उल्टा आरएसएस है, भाजपा अपने चुनाव आयोग के साथ मिलकर नए-नए षड्यंत्र और साजिश कर रही है।

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अखिलेश यादव ने प्रदेश सपा मुख्यालय पर शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सपा के पीडीए प्रहरी मिलकर इन साजिशों को विफल करेंगे। सपा के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील की कि 17 अक्तूबर और 24 अक्तूबर को अपने-अपने बूथों पर रहें। अपना वोट जुड़वाएं। फर्जी वोट बनने से रोके। मतदाता सूची पर निगरानी रखें।अखिलेश ने चुनाव आयोग से कहा कि एक वोटर लिस्ट का एक ही रिवीजन करें, रिवीजन के ऊपर रिवीजन न करें। यह तय होना चाहिए कि एसएसआर के बाद अब मतदाता सूची का कोई रिवीजन न हो। जब एसएसआर का फैसला ले लिया है तो अब वही आखिरी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी डबल रिवीजन के पक्ष में नहीं है।मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में डबल और ट्रिपल वोट का मामला उठाया। आजमगढ़ के एक नौजवान का दस वोट बन गया है। इसी तरह से मतदाता सूची में कई लोगों के दो-दो, तीन-तीन और चार-चार वोट बने हैं।अखिलेश ने प्रेस कांफ्रेंस में आजमगढ़ के विकास यादव का परिचय कराते हुए कहा कि सीधे-साधे नौजवान का दस वोट बना दिया। इसने सिर्फ एक वोट बनवाया, लेकिन इसका कई जगह वोट बना दिया गया। एक वोट इसका पड़ेगा और 9 वोट भाजपा डालेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त का भंडाफोड़ हो गया है। जब चुनाव आयोग की चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई तो अब कहा जा रहा है कि छोटी-मोटी गलती है। दरअसल यह छोटी-मोटी नहीं, बहुत मोटी और खोटी साजिश है।