यूपी: प्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव थमेगा, अब धीरे-धीरे ठंडी होंगी रातें; कल बारिश होने की संभावना

लखनऊ में 33.2 डिग्री रहा अधिकतम तापमान

शुक्रवार को दिन चढ़ने के साथ राजधानी में धूप खिली। दोपहर में कुछ देर बादलों की आवाजाही हुई, लेकिन इसके बाद फिर धूप निकल आई। अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ और यह 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा।

पश्चिमी यूपी में बारिश और तेज हवाओं से बदला मौसम

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 और 16 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ जिलों में तेज झोंकेदार हवाएं भी चलीं, जिनकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। पूर्वांचल में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश दर्ज की गई।



बारिश के आंकड़ों के मुताबिक, बागपत में 58 मिलीमीटर, मथुरा में 34 मिलीमीटर और मुजफ्फरनगर में 34.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बारिश और तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में दिन के समय मौसम में नरमी रही।