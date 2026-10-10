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Video: आलमबाग बस अड्डे पर दिल्ली जाने वाली बसों का इंतजार, बसें खड़ीं पर यात्री नहीं

Akash Dwivedi

Updated Sat, 10 Oct 2026 02:12 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 02:12 PM IST







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लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर आज भी दिल्ली जाने के लिए एक भी बस उपलब्ध नहीं है। बस अड्डे पर एसी और नॉन-एसी बसें तो काफी संख्या में खड़ी हैं, लेकिन उनमें सवारियां नहीं हैं। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बस सेवा का इंतजार करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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