Video: 60 फीट रोड पर हुआ गड्ढा, हादसा रोकने को लगाई पेड़ की डाली

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जानकीपुरम की 60 फीट रोड पर पायनियर इंटर कॉलेज के मुख्य गेट के पास शुक्रवार दोपहर सड़क पर अचानक गड्ढा हो गया। इससे वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है। आसपास के लोगों ने वाहन चालकों को गड्ढे से सतर्क करने के लिए उसमें पेड़ की डाली लगा दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक गड्ढा होने की सूचना क्षेत्रीय पार्षद और जलकल विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। लोगों ने जल्द गड्ढे की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो।

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