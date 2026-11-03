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Video: 12वीं ला मार्टिनियर फुटबॉल लीग में गोल के लिए जूझते खिलाड़ी

Akash Dwivedi

Updated Tue, 03 Nov 2026 05:19 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 05:19 PM IST







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ला मार्टिनियर के बेकर्स ग्राउंड में जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित 12वीं ला मार्टिनियर फुटबॉल लीग में नेशनल पीजी कॉलेज और यूनिटी क्लब के बीच मुकाबला हुआ। मैच के दौरान गोल करने के लिए संघर्ष करते दोनों टीमों के खिलाड़ी। ... और पढ़ें

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