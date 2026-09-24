{"_id":"6ab4b3a4dfde9aca1a09a84d","slug":"video-rain-strong-winds-and-thunderstorm-warnings-in-several-districts-of-uttar-pradesh-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुजरते मानसून के बीच मौसम का यू-टर्न, बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुजरते मानसून के बीच मौसम का यू-टर्न, बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी
उत्तर प्रदेश में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट लिया। बुंदेलखंड से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के असर से पारे में गिरावट आई। अगले दो दिनों में बारिश का दौर और बढ़ने के आसार हैं।
मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को 20 जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। 25 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। 36 जिलों में गरज चमक और वज्रपात की आशंका है।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के असर से बारिश शुरू हुई है। 26 सितंबर को कई इलाकों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बारिश का असर 28 सितंबर तक रह सकता है। अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान चार से सात डिग्री तक गिरने की संभावना है।
राजधानी में बुधवार को मौसम ने करवट ली। सुबह बारिश के बाद धूप खिल गई। फिर दोपहर में गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। इससे पारे में हल्की गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि 27 सितंबर तक लखनऊ में रुक-रुककर छिटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री की गिरावट के साथ 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान स्थिर रहते हुए 26 डिग्री सेल्सियस रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।