लखनऊ में मनाया गया 'समता सैनिक दल' उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय स्थापना दिवस

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भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की ओर से स्थापित संगठन 'समता सैनिक दल' उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में संगठन का 102वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस समारोह लखनऊ में मनाया गया। इस दौरान आंबेडकर महासभा से लेकर प्रेस क्लब तक दल के सदस्यों से पैदल मार्च निकाला। इसमें संगठन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने भाग लिया। समारोह के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर के विचारों, संवैधानिक मूल्यों, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के संदेशों को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. अशोक सवार सहित कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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