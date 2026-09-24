यूपी: 78 करोड़ के गबन में ग्रीन रे इंटरनेशनल के तीन आरोपी गिरफ्तार, दोगुना वापसी का दावा कर निवेशकों को फंसाया

ग्रीन रे इंटरनेशनल कंपनी से जुड़े 78 करोड़ रुपये के गबन और धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को मुरादाबाद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से पकड़ा गया।

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ईओडब्ल्यू के मुताबिक, ग्रीन रे इंटरनेशनल कंपनी के निदेशकों और एजेंटों ने लोगों को कम समय में रकम दोगुनी करने का लालच देकर कंपनी की योजनाओं में निवेश कराया था। बड़ी संख्या में लोगों ने कंपनी पर भरोसा कर अपनी रकम जमा की थी।कंपनी के निदेशकों और एजेंटों ने मिलकर निवेशकों से रकम जुटाई। लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ निवेशकों को समय-समय पर रकम वापस भी की जाती थी। इसके बाद नए लोगों को निवेश के लिए जोड़ा जाता रहा।आरोप है कि कंपनी के संचालकों और एजेंटों ने निवेशकों से मिली करीब 78 करोड़ रुपये की रकम हड़प ली और आपस में बांट ली। इसके बाद कंपनी बंद कर आरोपी फरार हो गए।ईओडब्ल्यू ने 24 सितंबर को गलशहीद थाने में वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमे से जुड़े तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। फुरकान अहमद को कटघर थाना क्षेत्र, फिरासत अली को मूंढापांडे थाना क्षेत्र और इब्राहिम सैफी को भोजपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।ईओडब्ल्यू के अनुसार ग्रीन रे इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों और थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं। इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है।