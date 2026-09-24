{"_id":"6ab4e428d9fc39e3cc0b0af7","slug":"video-rayabral-jata-samaya-mahanallgaja-ma-karayakaratao-na-akhalsha-yathava-ka-kaya-savagata-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली जाते समय मोहनलालगंज में कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का किया स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रायबरेली जाते समय मोहनलालगंज में कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का किया स्वागत
सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को लखनऊ से रायबरेली पहुंचे। इस दौरान रायबरेली जाते समय मोहनलालगंज में कुछ देर के लिए रुके। यहां पर सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखा। कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से अखिलेश यादव का स्वागत किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।