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लखनऊ विश्वविद्यालय में आयजित विचार गोष्ठी को अनूप चंद्र पांडे ने किया संबोधित

Bhupendra Singh

Updated Thu, 24 Sep 2026 01:12 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 01:12 PM IST







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लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की ओर से किस्सा प्रशासन विषय के तहत विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने संबोधित किया। ... और पढ़ें

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