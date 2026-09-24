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VIDEO: मोहनलालगंज में अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत, पीडीए रथयात्रा में शामिल होने जा रहे थे

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 24 Sep 2026 01:22 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 01:22 PM IST







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इसके पहले, रायबरेली की ओर जा रहे अखिलेश यादव का मोहनलालगंज में जोरदार स्वागत हुआ। वह कुछ देर के लिए मोहनलालगंज में रुके। कार्यकर्ताओं ने फूल-माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद रायबरेली के लिए रवाना हो गए। ... और पढ़ें

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