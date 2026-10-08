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लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी पुलिस में चयनित 470 कुशल खिलाड़ियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

Bhupendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 06:47 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 06:47 PM IST







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लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी पुलिस में चयनित 470 कुशल खिलाड़ियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

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