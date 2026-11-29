धूप निकलने से हल्की तपिश महसूस हुई, लेकिन रातें सर्द होने लगी हैं। क्षेत्रीय माैसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक फिलहाल तीन दिन राजधानी में धीमी पुरवाई चलेगी और दिन और रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है।



बिगड़ने लगी हवा की गुणवत्ता

पुरवाई के प्रभाव से मौसम में नमी बढ़ने के कारण सुबह कोहरा और शाम को धुंध का असर देखने को मिल रहा है। दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है। इस बीच राजधानी की हवा भी बिगड़ने लगी है। रविवार को शहर के छह वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से अलीगंज, लालबाग और तालकटोरा इन तीन इलाकों की एक्यूआइ ऑरेंज जोन यानी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।



रविवार को लखनऊ की हवा का हाल

बीबीएयू- 166 - पीला- मध्यम

कुकरैल - 109 -पीला- मध्यम

गोमतीनगर- 128 - पीला- मध्यम

अलीगंज- 282 - ऑरेंज- खराब

लालबाग- 278 - ऑरेंज- खराब

तालकटोरा- 293 - ऑरेंज- खराब