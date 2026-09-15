लखनऊ में मानसरोवर मार्केट में सिर कूचकर महिला की हत्या

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राजधानी लखनऊ में 27 वर्षीय महिला की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके जानकारी जुटाई। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। घटना कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के बारा बिरवा स्थित मानसरोवर मार्केट की है। बताया गया कि जिस महिला की हत्या हुई है वह अक्सर शराब के नशे में घूमती दिखाई देती थी। यहीं मानसरोवर मार्केट के पास रहती थी।

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