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लखनऊ में माहेश्वरी समाज ने आयोजित किया 'एक शाम कान्हा ने नाम'

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 10:28 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 10:28 PM IST







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लखनऊ में गोमती नगर के माहेश्वरी भवन में ट्रांस गोमती माहेश्वरी समाज द्वारा 'एक शाम कान्हा ने नाम' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने पूजा अर्चना की। ... और पढ़ें

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