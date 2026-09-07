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Lucknow News: छोड़ देता, साथ न रखता...जान क्यों ले ली

Mon, 07 Sep 2026 02:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:38 AM IST
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You could have just left me, not kept me with you... why did you take my life
रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन
लखनऊ। हेड कांस्टेबल हिमांशु श्रीवास्तव ने जिस बेरहमी से पत्नी रश्मि की हत्या की उसका शव देखकर मायके वाले सिहर उठे। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद पारा निवासी रश्मि के भाई सौरभ ने रोते हुए कहा कि बहन को साथ न रखता लेकिन ऐसे मारना नहीं चाहिए था।
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सौरभ ने आरोप लगाया कि शादी के करीब डेढ़ साल बाद से ही हिमांशु और उसके परिजन रश्मि को आए दिन प्रताड़ित करते थे। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि हिमांशु ने रश्मि से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी तक दाखिल की थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। भाई का आरोप है कि रश्मि को पति हिमांशु का शराब पीना पसंद नहीं था। वह हिमांशु को शराब पीने से मना करती थी। इसी बात पर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। तलाक के मामले में समझौते के कुछ दिन बाद हिमांशु ठीक रहा लेकिन फिर रश्मि से मारपीट करने लगा। उस समय रश्मि के पिता शेषमणि श्रीवास्तव जौनपुर में लेखपाल थे। रश्मि ने जौनपुर में हिमांशु के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में भी बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। सौरभ का आरोप है कि हिमांशु का एक भाई उसे रश्मि को छोड़ने के लिए उकसाता था। एसीपी महानगर ने बताया कि दंपती के बीच चल रहे विवाद के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
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अब मासूम तन्मय का क्या होगा
पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद रश्मि के मायके वालों ने बताया कि बेटा तन्मय बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था। अब मां की मौत हो गई और पिता को जेल जाना पड़ रहा है। ऐसे में मासूम तन्मय का क्या होगा। फिलहाल पुलिस ने तन्मय को रश्मि के मायके वालों के सुपुर्द कर दिया है।
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सीसीटीवी कैमरे में इमामदस्ता हाथ में लिए दिखा आरोपी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी हेड कांस्टेबल हिमांशु को इमामदस्ता हाथ में लिए देखा गया है। हालांकि, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसीपी महानगर अंकित कुमार का कहना है कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आरोपी हिमांशु के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है।

हिमांशु को बर्खास्त करने की मांग
रश्मि के मायके वालों ने आरोपी हिमांशु को पुलिस विभाग से बर्खास्त करने की मांग की है। मायके वालों का आरोप है कि हिमांशु पुलिस विभाग में होने का हमेशा रौब दिखाता था। जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने बताया कि फिलहाल आरोपी हेड कांस्टेबल हिमांशु श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

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रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

रश्मि की मौत के बाद बेसुध मां और रोते बिलखते परिजन

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