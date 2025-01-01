Lucknow News: दोपहर में धूप, शाम को झमाझम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:39 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में रविवार को दिन की शुरुआत बादलों की आवाजाही से हुई। दोपहर तक तेज धूप निकली। इससे उमस भरी गर्मी महसूस हुई। दोपहर बाद बादलों की सक्रियता बढ़ी और शाम पांच बजे के आसपास झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे तापमान में गिरावट आई और शाम में माैसम खुशनुमा हो गया।
माैसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने से सोमवार और मंगलवार को राजधानी में अच्छी बारिश की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि नए मौसम तंत्र के सक्रिय होने से दो दिनों तक लखनऊ में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी।
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रविवार को अधिकतम तापमान एक डिग्री की गिरावट के साथ 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री की गिरावट के साथ 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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