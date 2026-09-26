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लखनऊ में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई। पिकनिक स्पॉट रोड स्थित शंकर पूर्व वार्ड के अंतर्गत अबरार नगर पर भी जलभराव की स्थिति बनी। यहां कुकरैल नाले के पानी से कई घरों का पहला फ्लोर पानी में डूब गया है।

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