यूपी में कुदरत का कहर: अवध क्षेत्र में आफत बनकर बरसी बारिश, अलग-अलग हादसों में 25 लोगों की मौत

यूपी में दो दिनों से जारी बारिश से अवध क्षेत्र में कई हादसे हुए। इन जिलों में हुए अलग-अलग हादसों में 25 लोगों की मौत हो गई। जिलों की बात करें तो बाराबंकी में तीन, सीतापुर में पांच, अयोध्या में चार, बहराइच में चार की मौत हुई है। इसके अलावा गोंडा में दो, बलरामपुर में दो, अमेठी में एक, श्रावस्ती में एक की मौत हुई है।

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