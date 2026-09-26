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लखनऊ में निसर्ग रजत जयंती पर कलाकारों ने अविमारक नाटक का किया मंचन

Bhupendra Singh

Updated Sat, 26 Sep 2026 08:23 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 08:23 PM IST







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लखनऊ के गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी के संत गाडगे सभागार में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान निसर्ग रजत जयंती पर कलाकारों ने अविमारक नाटक का मंचन किया। ... और पढ़ें

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