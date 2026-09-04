लखनऊ में कठवारा पंचायत के कूड़ा घर में मिला 7 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू

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लखनऊ में बख्शी का तालाब विकासखंड के कठवारा ग्राम पंचायत कूड़ा घर में बृहस्पतिवार को काम करने वाले कर्मचारी महिलाओं ने बोरियो के बीच एक विशाल अजगर देखा। महिलाओं ने इसकी जानकारी सड़क किनारे ग्रामीण दुकानदारों को दी। जहां से कठवारा गांव में रहने वाले ग्रामीण दुकानदारों ने पूरा घर पहुंच कर के अजगर को कब्जे में लिया। इस घटना का पूरा रेस्क्यू वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने यहां पर बड़ी बहादुरी और तत्परता का परिचय देते हुए अजगर को बांधकर बाहर ले आए। जिसको देखने के लिए काफी देर तक आसपास भीड़ इकट्ठा रही और यह अजगर ग्रामीणों के कौतुहल का विषय बना रहा। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। काफी देर तक जब वन विभाग से विनोद कुमार मौके पर नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने इसे पास ही कुछ दूरी पर शुरू हो रहे कठवारा जंगल में छोड़ दिया।

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