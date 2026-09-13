यूपी: कोयले की कमी और बारिश से गहराया बिजली संकट, गांवों में आठ घंटे ही मिल पा रही है बिजली; उठे बड़े सवाल

प्रदेश में बिजली कटौती ने ग्रामीण उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे के रोस्टर के मुकाबले 16.41 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया जा रहा है, लेकिन गांवों में हकीकत इससे अलग है। कई इलाकों में उपभोक्ताओं को छह से आठ घंटे ही बिजली मिल पा रही है। रात के समय होने वाली कटौती ने परेशानी और बढ़ा दी है। बिजली पर निर्भर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है।

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यूपीएसएलडीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 13 सितंबर को प्रदेश में बिजली की मांग 28834 मेगावाट रही जबकि उपलब्धता 25,184 मेगावाट थी। मांग और उपलब्धता के बीच 3650 मेगावाट का अंतर रहा। इसकी भरपाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपात कटौती की गई। वहीं, 10 सितंबर को अलग-अलग कारणों से 10 उत्पादन इकाइयां बंद हुई थीं। कुछ इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है, लेकिन करीब आधा दर्जन इकाइयां अब भी बंद हैं।बिजली कटौती का सबसे ज्यादा असर उन ग्रामीण परिवारों पर पड़ा है, जिनकी आजीविका बिजली से चलने वाले छोटे कारोबार पर निर्भर है। चित्रकूट के खोह निवासी संजय पटेल ने बताया कि बिजली की कटौती के कारण आटा चक्की और स्पेलर बंद हैं। यही उनकी आय का मुख्य साधन हैं। जौनपुर के मनोज यादव, विजय सिंह और असफाक खां ने बताया कि उनके इलाके में आठ घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। रात में कटौती अधिक होने से घरेलू उपभोक्ताओं को भी परेशानी हो रही है। सीतापुर के बिसौली निवासी दयाशंकर सिंह के अनुसार, उनके क्षेत्र में छह से आठ घंटे बिजली मिलने से लघु एवं कुटीर उद्योग प्रभावित हैं। इससे कारोबार का कामकाज प्रभावित होने के साथ लोगों की आय पर भी असर पड़ रहा है।