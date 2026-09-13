{"_id":"6aa6c8aeec52c84f810306b7","slug":"video-ayathhaya-talgana-ka-75-sathhakao-na-ka-nataya-aarathhana-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: तेलंगाना की 75 साधिकाओं ने की नृत्य आराधना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तेलंगाना से आई 75 साधिकाओं ने श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर की यज्ञशाला में मनमोहक नृत्य के माध्यम से प्रभु श्रीराम की आराधना की। तीर्थ क्षेत्र की ओर से ऐसे आयोजनों के प्रभारी शैलेन्द्र शुक्ल ने बताया कि श्रीमती तेजस्विनी के नेतृत्व में आई इन 75 साधिकाओं ने द्वितीय बेला में तीन घंटे की नृत्य आराधना के उपरान्त प्रभु श्रीराम समेत परिसर में प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं का दर्शन पूजन किया।

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