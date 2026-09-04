लखनऊ में जन्माष्टमी पर्व पर जगह-जगह समारोह आयोजित

{"_id":"6a9a5423318f0d00950ca0fa","slug":"video-grand-vishwakarma-procession-held-in-chausana-over-500-devotees-participate-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"भगवान विश्वकर्मा की भव्य झांकी बनी आकर्षण का केंद्र, चौसाना में शोभायात्रा में उमड़े 500 से अधिक श्रद्धालु; महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}