लखनऊ के इटौंजा, महिंगवा और सैरपुर थाने पर जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन

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लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शुक्रवार को यह उत्सव बख्शी का तालाब इलाके के इटौंजा, महिंगवा और सैरपुर थाना पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जहां पर खूबसूरत झांकी निर्माण के साथ भव्य आयोजन किए गए। इंस्पेक्टर इटौंजा सोबरन सिंह ने बताया कि, थाने पर आयोजन के मौके पर क्षेत्र के सभी प्रधानों और जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है,यहां पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है,थाना परिसर के मंदिर और परिसर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इसी प्रकार महिंगवा थाना और सैरपुर थाने पर भी आयोजन किया गया है।

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