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श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लोगों के देखने के लिए खोला गया आलमबाग कोतवाली का हवालात

लखनऊ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 08:47 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 08:47 PM IST







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लखनऊ में आलमबाग कोतवाली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री राधा कृष्ण मंदिर को सजाया गया है। वहीं दर्शन पूजन के लिए लोग पहुंचे। कोतवाली के बाहर मेला लगा है। लोगों के देखने के लिए हवालात को भी खोल दिया गया है। बच्चे अपने अभिभावकों के साथ घूमने पहुंचे। ... और पढ़ें

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