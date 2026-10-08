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लखनऊ में डीएम ने बाढ़ क्षेत्र का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश

Bhupendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 03:53 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 03:53 PM IST







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राजधानी लखनऊ में दुबग्गा के लालजी टंडन वार्ड अंतर्गत हयातनगर न्यू कालोनी का डीएम विशाख जी ने निरीक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों से बात करके समस्याएं सुनीं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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