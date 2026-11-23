लखनऊ में रात का पारा 3.8 डिग्री गिरा

राजधानी में पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है, लेकिन प्रदूषण से पूरी राहत नहीं मिली है। सोमवार को हवा का रुख बदलने के साथ रात के तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। दिन में भी धूप की तपिश कम रही और अधिकतम तापमान दो डिग्री नीचे आ गया। दूसरी ओर, वायु गुणवत्ता के आंकड़ों में मिला-जुला असर दिखा। तीन मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा अच्छी श्रेणी में रही, जबकि तीन जगह एक्यूआई मध्यम स्तर पर दर्ज किया गया।



मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में ठंडी पछुआ हवाओं के चलते तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है। सोमवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान दो डिग्री गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि, यह सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा।