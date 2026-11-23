यूपी: अखिलेश यादव का फेसबुक पेज पुनः निलंबित, 90 लाख फॉलोअर्स का था अकाउंट, बंद होने का कारण स्पष्ट नहीं
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज सोमवार शाम एक बार फिर निलंबित हो गया। इस अकाउंट से करीब 90 लाख लोग जुड़े हैं। पेज बंद होने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। मेटा ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पार्टी ने कंपनी से संपर्क कर अकाउंट बहाली की उम्मीद जताई है।
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज सोमवार शाम को एक बार फिर निलंबित कर दिया गया है। इस पेज से लगभग 90 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अचानक पेज बंद होने के बाद इसके कारणों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, मेटा या मेटा इंडिया की ओर से इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
यह भी स्पष्ट नहीं है कि फेसबुक द्वारा अकाउंट निलंबित करने से पहले कोई चेतावनी दी गई थी या नहीं। फिलहाल, सपा नेताओं का कहना है कि यह कुछ तकनीकी कारणों से हुआ है। पार्टी ने फेसबुक को संचालित करने वाली कंपनी मेटा से संपर्क किया है और नेताओं के अनुसार, अकाउंट कुछ ही देर में दोबारा सक्रिय होने की उम्मीद है।
पूर्व में भी निलंबित हुआ था अकाउंट
अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट इससे पहले 10 अक्टूबर 2025 को भी निलंबित किया गया था। हालांकि, अगले दिन सुबह ही मेटा ने इसे बहाल कर दिया था। अब एक बार फिर पेज के निलंबित होने से पार्टी के सामने इस बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पहुंच बनाए रखने की चुनौती उत्पन्न हो गई है।