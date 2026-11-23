समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज सोमवार शाम को एक बार फिर निलंबित कर दिया गया है। इस पेज से लगभग 90 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अचानक पेज बंद होने के बाद इसके कारणों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, मेटा या मेटा इंडिया की ओर से इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

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