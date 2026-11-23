शादी के महज नौ दिन बाद ही पति का साथ छूटा। कदम कदम पर मुसीबतें आईं, लेकिन मिथिला चतुर्वेदी ने टूटने के बजाय खुद को संभाला और संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए पुलिस की नौकरी शुरू की। मेहनत, लगन व कर्तव्यनिष्ठा के दम पर 37 साल में आरक्षी (लिपिक) से पुलिस उपाधीक्षक (लिपिक) तक का सफर तय कर लिया। सोमवार को पुलिस झंडा दिवस पर हुई पिपिंग सेरेमनी ने उनके लंबे संघर्ष और उपलब्धि को नई पहचान दी।

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