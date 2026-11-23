यूपीपीएससी के अध्यक्ष पद और दो सदस्यों के लिए अक्तूबर 2026 में आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर 2026 थी। इस बारे में कार्मिक विभाग ने चयन प्रक्रिया के लिए जरूरी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इस पद के लिए हाल ही सेवानिवृत्त हुए आईएएस अधिकारी दीपक कुमार के नाम की भी चर्चा है।