यूपी: यूपीपीएससी अध्यक्ष पद की दौड़ में 60 से ज्यादा दावेदार, वीना मीना और आलोक सिंह के नाम चर्चा में
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए 60 से अधिक आवेदन आए हैं। इस दौड़ में अपर मुख्य सचिव वीना कुमारी मीना और डीजी पीएसी आलोक सिंह के नाम चर्चा में हैं। हाल ही सेवानिवृत्त आईएएस दीपक कुमार का नाम भी सामने आया है। कार्मिक विभाग ने चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के अध्यक्ष पद के लिए 60 से ज्यादा आवेदन आए हैं। इसमें अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास और आबकारी वीना कुमारी मीना और डीजी पीएसी आलोक सिंह का नाम प्रमुख है। वीना कुमारी मीना अगले साल जून में आईएएस सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हैं।
यूपीपीएससी के अध्यक्ष पद और दो सदस्यों के लिए अक्तूबर 2026 में आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर 2026 थी। इस बारे में कार्मिक विभाग ने चयन प्रक्रिया के लिए जरूरी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इस पद के लिए हाल ही सेवानिवृत्त हुए आईएएस अधिकारी दीपक कुमार के नाम की भी चर्चा है।