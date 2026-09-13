लखनऊ में बाजारों में गणेश प्रतिमा की खरीदारी को उमड़ी लोगों की भीड़

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राजधानी लखनऊ में बाजारों में गणेश प्रतिमा की खरीदारी करने को लोगों की भीड़ उमड़ी। सोमवार से पंडाल और घरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। लोग पूजन करते और ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को अपने घर ले जा रहे हैं। आईटी चौराहे के पास लगी दुकानों में लोगों की भीड़ खरीदारी को उमड़ी।

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