यूपी: सांसद चन्द्रशेखर पर फेंके गए जूते, समर्थकों के हुजूम के बीच पहुंचे एसपी ऑफिस; दो के खिलाफ तहरीर

गोंडा में कारोबारी विनोद साहनी के परिवार से मिलने जा रहे नगीना सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रविवार को रामनगर में पुलिस ने रोक लिया। अफरातफरी के बीच अचानक वहां पहुंचे रोहिणी घावरी के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए सांसद के काफिले पर जूते-चप्पल फेंकना शुरू कर दिए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई धक्का-मुक्की के बीच पुलिस सांसद को सुरक्षा के बीच डाक बंगले लेकर पहुंची। जहां वह समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। करीब दो घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद सांसद चंद्रशेखर को वापस लखनऊ लौटना पड़ा।



गोंडा में कारोबारी विनोद साहनी की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने जा रहे चंद्रशेखर को लेकर पुलिस पहले से अलर्ट मोड में थी। रविवार दोपहर करीब एक बजे उनका काफिला रामनगर पहुंचा तो हाईवे पर पुलिस की भारी फोर्स ने बैरिकेडिंग कर काफिले का रास्ता रोक दिया। गोंडा से आए एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता, सीओ उदित नारायण पालीवाल व रामनगर की सीओ गरिमा पंत की अगुवाई में कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों ने सांसद चंद्रशेखर को यह कहते हुए आगे जाने से रोका कि उनके गोंडा जाने से वहां तनाव और हिंसा की स्थिति बन सकती है।



इसके बावजूद सांसद ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। इसी बीच अचानक कुछ लोग काफिले के सामने पहुंच गए। उन्होंने सांसद को संबोधित करते हुए रोहिणी घावरी को इंसाफ देने के नारे लगाते हुए सांसद के काफिले पर जूते-चप्पल फेंकने शुरू कर दिए। जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस काफी मशक्त के बाद हालात को संभालते हुए सांसद को कड़ी सुरक्षा के बीच डाक बंगले लेकर पहुंची। जहां नाराज सांसद समर्थकों के साथ डाक बंगले के सामने हाईवे किनारे धरने पर बैठ गए। उन्होंने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से बदसलूकी के लिए पुलिसकर्मियों से माफी मांगने की मांग की।