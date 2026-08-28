लखनऊ में अभिनेता रजा मुराद बोले- हिजाब से आगे भी बहुत समस्याएं, उन पर होनी चाहिए बात

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लखनऊ में वरिष्ठ अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि हिजाब जैसे मुद्दों से हटकर देश की अन्य गंभीर समस्याओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। समाज के सामने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ताज होटल में हंगर फ्री भारत और आरसीएल-रेस्टोरेंट क्रिकेट लीग सीजन-4 की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद बातचीत में रजा मुराद ने यह बात कही।

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