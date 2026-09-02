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Video: शाम होते ही शुरू हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना

लखनऊ ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 06:19 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 06:19 PM IST







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शाम होते ही अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली। कई इलाकों में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भी भरने लगा। ... और पढ़ें

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