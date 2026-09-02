{"_id":"6a9816f5fad6e9b024084aa0","slug":"video-video-pacakarama-oura-yaga-sa-kamara-tharatha-saitaka-va-salpa-dasaka-ka-upacara-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: पंचकर्म और योग से कमर दर्द, साइटिका व स्लिप डिस्क का उपचार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तेलीबाग स्थित 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय, कल्ली पश्चिम में कमर दर्द, स्पांडिलाइटिस, साइटिका और स्लिप डिस्क जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के उपचार के लिए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में इन रोगों से पीड़ित मरीजों को भर्ती कर पंचकर्म, योग और आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से उपचार दिया जा रहा है। अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संदीप कुमार शुक्ला ने बताया कि अस्पताल का उद्देश्य मरीज को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। इसके लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी, पंचकर्म, योग और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का आवश्यकता के अनुसार समन्वित रूप से उपयोग किया जाता है।

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