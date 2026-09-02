अयोध्या: चंपत राय के बाद गोविंद देव गिरी बने राम मंदिर ट्रस्ट के नियमित महासचिव, कृष्ण मोहन थे कार्यवाहक

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर कई अहम फैसले लिए गए। चढ़ावा विवाद के बाद चंपत राय के हटने पर कृष्ण मोहन राय को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया था, लेकिन अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि को नियमित महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर का पहला सीईओ (CEO) चुना गया है। इस पद के लिए 16 अभ्यर्थियों में से तीन नाम—एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, मेजर जनरल संजय प्रताप सिंह और श्रुति भारद्वाज—शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें से जितेंद्र मिश्रा के नाम पर अंतिम सहमति बनी।

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बैठक में ट्रस्ट के नए सदस्यों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। इनमें अयोध्या निवासी व वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडेय शामिल हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में रामलला की ओर से कानूनी पैरवी की थी। वहीं, शिकोहाबाद की रहने वाली डॉ. निर्मला यादव को भी ट्रस्टी बनाया गया है, जो हिंदी व संस्कृत में परास्नातक हैं और उनके पास 15 वर्षों का विश्वविद्यालयीय कार्य अनुभव है। दो चरणों में आयोजित इस बैठक के पहले सत्र में संजय प्रसाद ऑनलाइन जुड़े, जबकि दोपहर 3:00 बजे से शुरू हुए दूसरे सत्र में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल हुए।