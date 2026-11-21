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जम्मू: आंवले के पेड़ की पूजा कर महिलाओं ने मांगी परिवार की सुख-समृद्धि, विजयपुर में मनाई आंवला नवमी

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:44 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:44 PM IST







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विजयपुर में आंवला नवमी के अवसर पर महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की पूजा-अर्चना और परिक्रमा कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। महिलाओं ने वृक्ष के नीचे घर से बनाए पकवानों का भोग लगाया और धार्मिक परंपराओं के अनुसार व्रत का पारण किया। ... और पढ़ें

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